Саркози поддержал французских мэров в борьбе с буркини

Николя Саркози, ранее занимавший пост президента Франции, выступил с требованием принять закон, запрещающий мусульманкам носить традиционный купальник-буркини.

Экс-президент, снова выдвинувший свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2017 года, на митинге в рамках предвыборной кампании заявил о необходимости принять запрет на ношение буркини в бассейнах и на общественных пляжах.

Ранее глава МВД Франции заявлял о непродуктивности этого запрета. Кроме того, отмечалось, что закон противоречит конституции и может привести к конфликтам.

Напомним, запрет действует в ряде городов Франции, в том числе Ницце. Нарушение карается штрафом.

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