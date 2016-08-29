Во Франции из мишленовского ресторана выставили вон двух мусульманок. Женщин выгнал владелец заведения, входящего в гастрономический гид Мишлен.

Об этом сегодня сообщает Le Parisien.

Владелец ресторана Le Cenacle в коммуне Трамбле-ан-Франс по имени Жан-Батист выгнал двух женщин, потому что уверен - все мусульмане - террористы.

Члены местной мусульманской общины уже митингуют около здания ресторана. Они требуют, чтобы владелец заведения принес свои извинения за то, что сделал, или же закрыл ресторан.

Жан-Батист выбрал первый вариант: "Я прошу прощения. Мой друг погиб в "Батаклане", всё в голове смешалось. Мои слова оказались сильнее эмоций".