МЧС РФ поможет Италии справиться с последствиями катастрофы

МЧС России будет оказывать Италии помощь в преодолении последствий страшного землетрясения, произошедшего 24 августа.

Известно, что в европейскую страну по запросу итальянских властей уже направили оперативную группу МЧС для того, чтобы установить объем и вид необходимой помощи. Также власти Италии обратились к российскому ведомству с просьбой о помощи в проведении оценки технического состояния зданий и сооружений, пострадавших от землетрясения, передает ТАСС.

МЧС РФ направляет в Италию четыре мобильных диагностических комплекса "Струна" для обследования зданий в районе землетрясения.

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