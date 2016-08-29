В одном из калифорнийских аэропортов арестовали человека в костюме Зорро

Сотрудники службы безопасности аэропорта Лос-Анджелеса во время объявленной из-за сообщений о стрельбе тревоги задержали мужчину в костюме персонажа Зорро. Мужчина был вооружен пластмассовой шпагой.

Ранее в аэропорту Лос-Анджелеса была объявлена тревога после того, как находившиеся в двух терминалах люди услышали похожие на стрельбу звуки. Началась паника, люди начали спешно покидать здание аэропорта. Однако, как позднее выяснилось, тревога оказалась ложной.

Зорро - персонаж книг и фильмов, герой в маске, одна из вариаций Робин Гуда.

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