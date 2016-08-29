Власти Индии советуют туристкам не носить юбки

При посещении небольших индийских городов туристкам не рекомендуют носить некоторые наряды, например, юбки. Об этом сообщил Махеш Шарма, занимающий пост министра культуры и туризма. Шарма уточнил, что речь идет не о дресс-коде для иностранных туристов, а о мерах безопасности.

По словам министра, туристы, прибывающие в Индию, получают небольшую брошюру с рекомендациями. Так, к примеру, помимо советов относительно одежды, в ней не рекомендуется гулять по ночам. Кроме того, Шарма посоветовал туристам, собирающимся воспользоваться такси, сфотографировать номер машины и отослать его друзьям, чтобы обезопасить себя от злоумышленников.

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