Михаил Саакашвили: село под Одессой - наркоманский притон

Глава Одесской области Михаил Саакашвили назвал печально известное село Лощиновка, где убили девятилетнюю девочку, притоном, где идет активная торговля наркотиками. Саакашвили направил в Лощиновку главу МВД.

Саакашвили сообщил СМИ, что наркоторговлю в селе ведут «асоциальные элементы, которые там проживают». Губернатор признал, что этой проблемой надо было заняться ранее, но – лучше поздно, чем никогда.

Напомним, что 27 августа в заброшенном доме на окраине села было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти. Экспертиза показала, что девятилетнюю девочку перед смертью изнасиловали. После того как следствие выяснило подозреваемого в убийстве, им оказался 21-летний цыган, жители села ринулись громить цыганские дома.