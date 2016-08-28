Сын Ратко Младича: состояние отца вовсе не предсмертное!

У бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича действительно есть серьезные проблемы со здоровьем, но о предсмнетрном состоянии речи нет – это утверждает сын генерала, Дарко Младич.

Сын 73-летнего генерала сообщил, что его отцу требуется лечение вне Гаагского трибунала. «Состояние здоровья генерала Младича в данный момент действительно серьезное, но не так драматично, как писали некоторые СМИ», - сказал Дарко. У генерала может произойти второй инсульт, если не контролировать ситуацию с давлением и семья за него волнуется уже долгое время.

Ранее сербские СМИ сообщили, что Ратко Младич находится при смерти и уже высказал последнее желание — похоронить его рядом с дочерью, совершившей самоубийство в 1994 году.