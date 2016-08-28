Министр обороны Швейцарии: «Террористическая угроза в стране возросла»

Неустойчивую ситуацию в плане террористических атак фиксирует швейцарский министр обороны Ги Пармелен. Уровень угрозы, по мнению чиновника, значительно повысился не только в Швейцарии, но и во всем мире.

Ги Пармелен подчеркнул, что сама Швейцария не организует мероприятия по борьбе с членами террористических группировок, но в то же время страна открывает свои двери для миссий дипломатов тех государств, которые считаются членами коалиции Соединенных Штатов Америки.

По мнению швейцарского министра, страна выполняет свой долг по обеспечению безопасности представительства и граждан Швейцарии. Ги Пармелен признает, что положение дел в отношении террористической угрозы только ухудшилось.

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