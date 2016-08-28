Немецкое издание рассказало, как военные США заблудились в Европе
28 августа 2016, 14:02 [ «АН-онлайн» ]
Курьезный случай произошел с двумя американскими военными, которые заблудились во время путешествия по Европе. Вместо княжества Лихтенштейн туристы оказались в немецкой Саксонии, «промахнувшись» на 600 км.
Интересная история стала достоянием общественности со слов владельца музея кукол и игрушек в немецком городе Лихтенштейн (Lichtenstein). По его словам, его навестили двое американских военнослужащих, которые попросили его показать, где находится город. Как выяснилось, морские пехотинцы хотели попасть в княжество Лихтенштейн (Liechtenstein), но вместо этого они оказались в небольшом городе Германии с похожим названием.
Газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten, опубликовавшая историю, иронизирует над военными, надеясь, что пехотинцы США с большим успехом умеют использовать средства навигации при выполнении боевых задач.
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