В Австрии ищут похитителя 50 кошек

Более полсотни домашних кошек стали жертвам похитителя, по мнению представителей общества защиты животных города Фрауэнкирхен. В этом населенном пункте большое число питомцев исчезли за последние два года.

Множество обращений на пропажу животных было зафиксировано в австрийском городе Фрауэнкирхен за два последних года. Защитники животных связывают эти случаи с деятельностью похитителя.

Несколько домашних питомцев вернулись к хозяевам, но у них обнаружились серьезные повреждения – переломы лап, которые, по-видимому, были нанесены палкой. По мнению Отто Биербаума, одного из защитников животных, преступник должен быть найден и привлечен к ответственности.

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