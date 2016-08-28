В Одесской области жители устроили беспорядки из-за убийства ребенка

Преступление против 8-летней девочки спровоцировало массовые беспорядки в одесском селе Лощиновка. Атака трехсот жителей обрушилась на дома членов общины ромов после того, как было найдено тело ребенка.

Серьезный погром домов жителей общины ромов произошел в одесском селе. Вспышки насилия были прекращены только после того, как в инцидент вмешались представители местной власти. Причиной возникновения беспорядков стало убийство маленькой девочки, тело которой было найдено на окраине села.

Подозреваемый в преступлении – 20-летний мужчина – был найден правоохранительными органами и взят под стражу. По предварительным данным, перед смертью девочка была изнасилована преступником.

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