Суд в США разрешил детям-трансгендерам выбирать туалет по гендерной идентичности

В каком туалете справить нужду – мужском или женском, американские дети-трансгендеры будут теперь определять самостоятельно, в зависимости от их собственной гендерной идентичности, а не от пола при рождении.

Полная свобода выбора уборной была предоставлена детям в штате Северная Каролина. Если раньше школьники должны были посещать мужской или женский туалеты в соответствии с полом, который они получили при рождении, то теперь они могут выбирать «нужник» так, как хотят, то есть в зависимости от того, к кому себя относят – мальчикам или девочкам, сообщает Vice News.

Решение суда стало необходимым после того, как Северная Каролина выступила с законом, что пользоваться туалетом школьники должны в соответствии с биологическим полом. Но теперь закон отменен, так как признано, что он нарушает права детей как граждан США.

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