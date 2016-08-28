Индия испытала двигатель, удешевляющий стоимость ракетных запусков в 10 раз

В 10 раз может снизиться цена ракетных запусков после того, как будет введен в эксплуатацию новый гиперзвуковой ракетный двигатель, испытания которого провела Индийская организация космических исследований.

Серьезным успехом назвал проведение испытаний Киран Кумар, глава Индийской организации космических исследований. Гиперзвуковой ракетный двигатель в ходе испытаний смог подтвердить свои характеристики, проработав около пяти секунд. Новое изобретение позволит не только снизить цену ракетных запусков, но и облегчить вес ракеты.

Если сейчас один килограмм груза выводится в космос за 20 тысяч долларов, то благодаря новому ракетному двигателю стоимость значительно уменьшится – до 2 тысяч долларов.

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