Два канадца только спустя 40 лет узнали, что их перепутали в роддоме

Сенсационное открытие в своей жизни сделали два жителя Канады, которые только спустя 41 год узнали, что они воспитывались не родными родителями, так как малышей перепутали в родильном доме в 1975 году.

Леон Свенсон и Дэвид Тейт, благодаря тесту ДНК, смогли выяснить, что более 40 лет они жили не в своих семьях. Ещё в родильном доме малышей, родившихся с разницей в три дня, нечаянно поменяли местами.

Канадцы, выяснившие сенсационную новость, не могли сдержать слез и заявили, что по-прежнему будут считать своими родителями тех, кто их воспитал и вырастил. Но теперь две семьи начнут общаться и жить, как одна большая семья.

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