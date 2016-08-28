Аэропорт в турецком Диярбакыре подвергся ракетному обстрелу

Чрезвычайное происшествие произошло в Турции, где на аэропорт одного из юго-восточных городов было совершено нападение. Диярбакыр испытал ракетный обстрел, в ходе которого, к счастью, никто не пострадал.

Здание гражданского аэропорта на территории турецкого населенного пункта испытало ракетный обстрел. Четыре ракеты были выпущены на стратегический объект, но согласно предварительной информации, раненых и погибших нет. Работники аэропорта и пассажиры были отведены в безопасное место.

По мнению властей города, цель, которую преследовали нападавшие, - это полицейский контрольно-пропускной пункт. Подозрение в организации нападения легло на членов Рабочей партии Курдистана – группировки, которая запрещена в стране.

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