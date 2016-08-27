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Леонид Кравчук - о том, почему Украину не возьмут в Евросоюз

27 августа 2016, 17:56 [ «АН-онлайн» ]

Леонид Кравчук - о том, почему Украину не возьмут в Евросоюз
pixabay.com

Экс-президент Украины Леонид Кравчук считает, что страну обязательно примут в ЕС, но – не сейчас, и только если она пройдет «сложный путь и всему научится». Главное достижение – независимость достигнута.

Кравчук в интервью украинским СМИ объяснил, что Украину не берут в ЕС не потому, что Европа того не хочет, а потому что Украина еще не готова. Европейский курс, который страна выбрала, Кравчук считает правильным, но на этом пути важно не сделать ошибок, иначе никак не стать частью Евросоюза. Кравчук считает, что правительство Украины сегодня «очень плохо работает», не проявляя должной политической смелости на переломных моментах. 

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