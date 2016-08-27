В США старейшая в мире проститутка похвасталась своими доходами

Жрице любви Милли Купер из Лас-Вегаса 96 лет, но она все еще «в строю», - Купер зарабатывает более 50 тысяч долларов в месяц, а ее клиентам – от 29 до 92 лет, при этом одно свидание стоит 1200 долларов.

Западные СМИ подсчитали,, что в постели Милли Купер побывало не менее трех с половиной тысяч мужчин в возрасте от 29 до 92 лети и эта женщина продолжает пользоваться большим спросом.

Милли рассказала журналистам, что на панель вышла после гибели мужа, оставшись с ребенком на руках. Сначала Милли стала танцовщицей, но проституция ей показалась прибыльнее. Сейчас Милли так втянулась, что занимается своим ремеслом чисто ради удовольствия, не думая о деньгах.