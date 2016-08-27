В Германии демонстранты взобрались на Брандербургские ворота

Символ Берлина - Бранденбургские ворота – стал центром скандала. Группа демонстрантов в количестве порядка 15 человек взобралась сегодня на ворота в знак протеста против миграционной политики ФРГ.

Протестующие принадлежат, ка установила полиция, к правой группировке Identitaere Bewegung ("Движение идентичности"), которая находится под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции. Активисты вывесили на воротах транспарант "Безопасные границы - безопасное будущее".

Акция длилась не более часа: несанкционированный митинг полиция прервала, как только прибыла на место происшествия. Против акционистов возбуждено дело по подозрению в нарушении закона о проведении собраний.