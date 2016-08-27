Украинские силовики обстреляли в Макеевке детский садик

Этой ночью Донбасс вновь подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков.

Силовики выпустили по территории ДНР не менее 130 снарядов. Как сообщает телеканал "Россия 24", в результате обстрела разрушены жилые дома в Макеевке, Горловке и Донецке.

В поселке Зайцево получил ранение мирный житель. С осколочной раной его доставили в больницу. В Макеевке также разрушены газопровод, несколько жилых зданий и детский сад, который ежедневно посещают более ста детей.

Сейчас на месте обстрела работает комиссия ОБСЕ, которая фиксирует нарушения режима прекращения огня.

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