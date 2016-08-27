В Италии начались похороны погибших при землетрясении

В субботу, 27 августа, в Италии начались похороны жертв землетрясения в городе Асколи-Пичено области Марке.

Траурная церемония проходит в муниципальном спортивном зале, сейчас там установлены 35 гробов. Похороны посетил президент республики Серджо Маттарелла, премьер-министр Италии Маттео Ренци, а также спикеры обеих палат парламента Лаура Болдрини и Пьетро Грассо, передает ТАСС.

Согласно последней информации, количество жертв землетрясения в Италии увеличилось до 290 человек. Сегодня в стране объявлен национальный траур.

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