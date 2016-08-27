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Замначальника украинской пограничной заставы сбывал наркотики военным

27 августа 2016, 14:25 [ «АН-онлайн» ]

Замначальника украинской пограничной заставы сбывал наркотики военным
Фото: pixabay.com

В Донецкой области арестован заместитель начальника пограничной заставы комендатуры "Волноваха". По сообщению Анатолия Матиоса, занимающего пост главного военного прокурора Украины, задержание было произведено при попытке сбыть военнослужащим амфетамин.

Изъяты наркотические вещества, расфасованные в небольшие пакеты. Также были арестованы двое гражданских лиц. Подробности произошедшего пока не сообщаются.

Ранее по подозрению в получении взятки был задержан начальник отделения той же комендатуры и один из старших офицеров погранотряда.

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