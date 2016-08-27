Названо имя чемпиона мира по игре на воображаемой гитаре

В Финляндии завершила 21-й чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Золото в необычном состязании в этом году взял американец Мэтт Бернс.

Трижды он становился обладателем второго места, и вот наконец удача повернулась к нему лицом.

В прошом году первое место в чемпионате занял наш соотечественник, москвич Крилл Блюменкранц. В этот раз до победы ему не хватило всего чуть-чуть - он взял серебряную медаль.

Всего в турнире участвовали 15 "гитаристов" - из них шестеров победителей национальных чемпионатов и десять конкурсантов, отобранных уже в Финляндии в ходе первого раунда турнира.

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