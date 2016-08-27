В Индии поезд насмерть сбил целую семью слонов

В индийском штате Западная Бенгалия пассажирский поезд насмерть сбил целое семейство слонов.

Машинист не смог вовремя остановить состав, вследствие чего погибли самка слона и два ее детеныша. Трагедия, согласно данным издания Hindustan Times, произошло в ночь на субботу, 27 августа. Трупы животных спустя несколько часов после аварии заметили местные жители, которые сообщили об этом персоналу железной дороги.

Люди постарались оперативно убрать тела слонов с путей. Через несколько часов движение поездов на этом участке железной дороги было полностью восстановлено.

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