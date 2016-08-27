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//В мире

В Норвегии молодой человек застрял в общественном туалете

27 августа 2016, 12:16 [ «АН-онлайн» ]

В Норвегии молодой человек застрял в общественном туалете
Фото: pixabay.com

Норвежские спасатели пришли на помощь молодому человеку, который пролез в отверстие унитаза в общественном туалете и не смог выбраться обратно.

Как позже объяснил свой поступок молодой человек, он попытался достать упавший мобильный телефон своего друга. Под унитазом, как оказалось, находился большой бак, содержавший нечистоты. Молодому человеку пришлось провести в нем почти час, пока на место не прибыли спасатели и не помогли ему выбраться. Все это время он находился по колено в содержимом бака. Впоследствии спасенный назвал это худшим опытом в его жизни.

Мобильный телефон так и не был найден.

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