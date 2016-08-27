Пьяный турист случайно купил автобус за 30 тысяч фунтов

Отдыхающий на Ибице британский турист немного перебрал со спиртным в местном ночном клубе и захотел вызвать такси до отеля. Но вместо этого пьяный англичанин нечаянно купил автобус за 28 500 фунтов стерлингов.

Но на утро ситуация перестала казаться британцу такой веселой. Поняв, что натворил, он призвал в социальной сети купить его новый автобус. "До сих пор поверить не могу в то, что сделал той ночью на Ибице", - печально признался турист.

Пользователям Facebook понравилось честное признание пьяного туриста, его пост всего за несколько часов собрал более 45 тысяч лайков, однако желающих приобрести транспортное средство не нашлось.

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