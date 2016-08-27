Названо имя самого молодого путешественника, осуществившего кругосветку

Сегодня было названо имя самого юного человека, который в одиночку совершил кругосветное путешествие.

Им оказался житель австралийского города Квинсленд Лэклен Смарт, который отправился в кругосветку в 18 лет, передает агентство Reuters. Он побил рекорд американца Мэтта Гутмиллера - на момент путешествия ему было 19 лет. Австралиец в течение семи недель облетел на одномоторном самолете пятнадцать стран и совершил 24 посадки.

Юноша отметил, что самым сложным, с чем ему пришлось столкнуться, были погодные условия и установка связи с иностранными авиадиспетчерами.

Читайте также:

Федор Конюхов начал кругосветное путешествие на воздушном шаре

Самолет Solar Impulse 2 на солнечных батареях завершил кругосветное путешествие



