Американские специалисты выступили с предложением взорвать Меркурий, так как из обломков этой планеты можно будет сформировать так называемую систему зеркал.

Система зеркал могла бы расположиться вокруг Солнца и собирать энергию его излучения в интересах человечества.

Специалисты таким образом попробовали предложить своеобразный аналог сферы Дайсона вокруг Солнца. Об идее популяризаторов науки из канала PBS Space Time на YouTube сообщает издание Popular Mechanics.

Читайте также: В Иванове удалось снять необычный НЛО (ВИДЕО)

На американском сегменте МКС сломалась система переработки мочи

