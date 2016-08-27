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СМИ США: как Рамзан Кадыров "наказывает" через соцсети

27 августа 2016, 09:10 [ «АН-онлайн» ]

СМИ США: как Рамзан Кадыров "наказывает" через соцсети

Газета The Wall Street Journal написала об Instagram Рамзана Кадырова. Авторы рассказали, что страница исполняющего обязанности главы Чечни наглядно показывает, как могут быть использованы социальные сети для подавления и освобождения.

Как пример авторы приводят выход чеченского министра по физической культуре и спорту Саламбека Исмаилова на ринг как спарринг-партнера Кадырова "в наказание" за то, в каком состоянии находится здание его ведомства.

Другим примером подавления назвали извинения депутата горсовета Красноярска Константина Сенченко, которые были обнародованы после заявлений о том, что Чечня живет на дотации из Москвы. Вспомнили также о ситуации с критикой Кадырова со стороны жителя высокогорного села Кенхи.

Контролирует публикации в Instagram Кадырова спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Люди, которые занимаются подбором контента для аккаунта Кадырова, рассказали корреспонденту WSJ, что если человек - официальное лицо или ведомство, и Кадыров отписывается от его новостей, то это значит, что "скоро покатятся головы".

 

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