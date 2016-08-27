Газета The Wall Street Journal написала об Instagram Рамзана Кадырова. Авторы рассказали, что страница исполняющего обязанности главы Чечни наглядно показывает, как могут быть использованы социальные сети для подавления и освобождения.

Как пример авторы приводят выход чеченского министра по физической культуре и спорту Саламбека Исмаилова на ринг как спарринг-партнера Кадырова "в наказание" за то, в каком состоянии находится здание его ведомства.

Другим примером подавления назвали извинения депутата горсовета Красноярска Константина Сенченко, которые были обнародованы после заявлений о том, что Чечня живет на дотации из Москвы. Вспомнили также о ситуации с критикой Кадырова со стороны жителя высокогорного села Кенхи.

Контролирует публикации в Instagram Кадырова спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Люди, которые занимаются подбором контента для аккаунта Кадырова, рассказали корреспонденту WSJ, что если человек - официальное лицо или ведомство, и Кадыров отписывается от его новостей, то это значит, что "скоро покатятся головы".