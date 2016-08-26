Белый дом обвинил Россию в росте экстремизма в Сирии

Представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что действия России в Сирии помогают террористам и ставят палки в колеса США.

Он заметил, что гуманитарная ситуация на территории Сирии значительно ухудшилась, а политические переговоры проходят с большим трудом. Представитель Белого дома прямым текстом заявил, что действия РФ лишь подпитывают экстремизм в САР. Эрнест уточнил, что части проблем удалось избежать исключительно благодаря вмешательству в дела коалиции во главе с США.

Он также назвал ситуацию крайне сложной, поскольку Россия якобы не желает выполнять те обязательства, которые ранее взяла на себя.

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