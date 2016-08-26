В Тихом океане приводнился космический грузовик Dragon

В пятницу, 27 августа, в Тихом океане успешно приводнился космический грузовик Dragon, который в течение месяца находился на Международной космической станции.

Корабль привез на Землю с МКС результаты научных экспериментов, которые проводили на орбите астронавты NASA, а также более 1,36 тонны отработанных материалов, сообщает сегодня компания SpaceX на своей страничке в социальной сети Twitter. Ранее сегодня космический грузовик отстыковался от станции и приступил к возвращению на нашу планету.

Отметим, что в настоящий момент Dragon является единственным космическим кораблем, который способен доставлять грузы с МКС на Землю.

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