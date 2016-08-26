Украина собирается установить на границе с Крымом противотанковые ежи

На границе с Крымом планируется установить заграждение из противотанковых ежей. Украинские власти таким образом надеются исключить возможные инциденты, которые могут привести к обострению обстановки.

Об этом сообщил депутат от Херсонской области Александр Спиваковский. По словам Спиваковского, вопросом установки заграждений занимается Андрей Гордеев, занимающий пост председателя Херсонской областной администрации. Для изготовления ежей уже были получены необходимые материалы.

В свою очередь власти Крыма заявили, что на границе с Украиной установлены скрытые камеры и введено дополнительное патрулирование для предотвращения возможных терактов.

Читайте также:

Бывших украинских военных обеспечат жильем в Крыму

Порошенко дал поручение МИДу разработать «механизм по деоккупации Крыма»



