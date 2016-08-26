В Запорожье запретили концерты артистов, выступавших в Крыму и Донбассе

В Запорожье местные власти запретили концерты "пророссийских артистов".

За соответствующую поправку проголосовали 43 из 64 депутатов, передает ТАСС. Этим решением запрещаются "гастроли, концерты и другие культурные мероприятия с участием лиц, которые публично не признают так называемые ЛНР и ДНР террористическими организациями".

Также концерты запретили всем, кто выступал в Крыму или в неконтролируемых Киевом районах Донбасса.

Ранее такое же решение приняли во Львове.

Вот уже два года Украина борется с неугодными властям деятелями культуры и искусства. В "черный список" входят более 80 человек, в частности Наталья Варлей, Валентина Талызина, Валентин Гафт, Михаил Боярский и многие другие. Въезд в страну им запрещен, телеканалам не позволяют транслировать фильмы с участием этих артистов.