Европейские дипломаты неформально обсудят Турцию

Об отношениях Евросоюза и Турции будут говорить на следующей неделе в Братиславе министры иностранных дел этих стран. Встреча будет неформальной, хотя Словакия председательствует в ЕС с 1 июля.

Как сообщил словацкий дипломат Мирослав Лайчак, он первым среди коллег по Евросоюзу выразил поддержку действующей власти Эрдогана во время недавней попытки государственного переворота. А недавнее посещение Турции убедило его в необходимости личных контактов с коллегами. Обмен мнениями напрямую гораздо полезнее, чем через СМИ, считает Лайчак. Но почему встречу предполагается провести именно в неформальном ключе и что выяснить, не объяснил.

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