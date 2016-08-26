Самый толстый в мире мальчик сбросил вес к учебному году

Необходимость сбросить вес появилась у самого полного мальчика в мире, когда он уже не мог сидеть и ходить. После потери пяти килограммов Ария Пермана, житель Индонезии, сможет посещать школу, возобновив занятия.

10-летний мальчик, весивший 230 килограммов, смог сбросить вес благодаря правильному питанию. Раньше он накладывал себе очень большие порции, но теперь регулирует свое питание и уже смог похудеть на пять килограммов.

Индонезийцу будет пошита новая школьная форма, и он сможет вместе с другими детьми посещать школу, чего раньше делать не мог из-за своего веса. В дальнейшем мальчик планирует правильно питаться, чтобы чувствовать себя хорошо и посещать школьные занятия.

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