Американец разделся до трусов и въехал на угнанном грузовике в самолет

Странный инцидент произошел в городе Омаха штата Небраска. Мужчина заявил о преследовании, разделся до нижнего белья и, угнав грузовик, стал виновником аварии, врезавшись в самолет на взлетно-посадочной полосе.

По мнению полиции, преступник имеет некоторые психические проблемы со здоровьем или оказался в невменяемом состоянии вследствие передозировки наркотиков. Другими причинами объяснить его странное поведение невозможно. Молодой человек сначала сообщил полиции, что он подвергается угрозе убийства. Затем мужчина перелез через забор и оказался на территории аэропорта, где он угнал грузовик и допустил столкновение на нем с самолетом, перевозившем 18 пассажиров. Инцидент повлек за собой травмы пилота и стюарда. Преступник пойман и заключен под стражу.

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