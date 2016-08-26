Двухлетнюю малышку едва не задрал кенгуру

В Австралии в штате Квинсленд кенгуру напал на двухлетнюю девочку. Матери ребенка удалось буквально вырвать девочку из лап смерти.

Арджи Абихарон занималась домашними делами, когда услышала крик своего шестилетнего сына. Она выбежала во двор и с ужасом увидела, что кенгуру атакует ее дочь, которая уже лежит на земле без сознания. Несмотря на то, что животное было размером с женщину, та ударила его ногой и вступила в борьбу. В итоге кенгуру спугнул крик соседа.

Девочку госпитализировали, на грудь ей наложили множество швов, после чего разрешили матери забрать ее домой. Половина лица и шеи расцарапана, а на теле много глубоких ран от когтей.

Как пояснил журналистам местный рейнджер, кенгуру часто пасутся в этих местах, но никогда раньше не проявляли такой агрессии.