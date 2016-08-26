Разорившийся владелец питомника остался один на один с тысячей крокодилов

Один из крупнейших питомников Израиля, где разводили крокодилов, разорился. Владелец остался один на один с тысячей хищных рептилий, которые постоянно размножаются и хотят есть.

У мужчины просто нет денег на содержание животных.

Для того, чтобы прокормить такую ораву, нужно полтонны курятины в сутки.

Когда-то Гади Битан купил ферму с крокодилами, построил парк и открыл его для туристов. Но туристический поток в страну сильно упал, а крокодилы продолжали плодиться, и в какой-то момент Битан решил перепрофилировать ферму. Но крокодилам не суждено было стать кошельками, сумками и туфлями, как задумал Битан - министерство экологии Израиля признало крокодилов охраняемыми государством животными, запретив их убивать.