Виктор Медведчук, украинский представитель, на переговорах в Минске не стал скрывать тот факт, что Крым окончательно стал частью России и не стоит напрасно надеяться, что Крым будет украинским.

Представитель Киева признал тот факт, что Крым уже давно входит в состав Российской Федерации. И в этом виноваты сами власти Украины, которые сделали всё, чтобы оттолкнуть Крым. Если бы киевская элита хотела сохранить полуостров, она бы не стала прекращать поставки электроэнергии, объявлять экономическую блокаду, препятствовать перевозкам грузов, то есть делать всё то, что окончательно оттолкнуло крымчан от Украины, сообщает lenta.ru. Виктор Медведчук считает, что уже давно нужно расстаться с иллюзиями, что Крым может снова принадлежать Украине.

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