На юго-востоке Турции произошел взрыв у КПП, погибли 9 человек

Взрыв на контрольно-пропускном пункте в юго-восточном районе Турции унес жизни 9 человек. Это событие квалифицировано как теракт, ответственность за который возлагается на боевиков Рабочей партии Курдистана.

Очередное чрезвычайное происшествие сотрясло турецкий город. В провинции Ширнак, в городе Джизре был взорван автомобиль у контрольно-пропускного пункта. Взорвалась взрывчатка, находившаяся в автомобиле.

В результате инцидента с ранениями обратились за медицинской помощью 64 человека. Турецкие власти подозревают, что к теракту причастна Рабочая партия Курдистана – группировка боевиков, запрещенная в стране.

Читайте также:

В бельгийском Шиме прогремел взрыв

Взрыв произошел в здании РАН на Ленинском проспекте