Глава МИД ФРГ призвал к новому договору с Россией о контроле над вооружениями

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к заключению нового договора с Россией о контроле над вооружениями.

Глава МИД ФРГ высказал опасения по поводу эскалации напряженности в Европе в связи участившимися военными учениями России и НАТО. Учения российских Вооруженных сил и Североатлантического альянса повышают опасения о возможном развязывании войны, считает немецкий министр.

Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что новый процесс контроля над вооружениями должен предложить "проверенные возможности для обеспечения прозрачности, предотвращения рисков и повышения доверия", передает Reuters.

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