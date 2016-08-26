ИноСМИ: Россия все более незаменима в решении сирийского конфликта

Россия является хозяином положения в Сирии, её позиции только усиливаются с течением времени, и все решения, которые влияют на урегулирование конфликта в регионе, происходят с одобрения Кремля.

Турецкое вмешательство в сирийский конфликт стало бы невозможным, если бы оно не было одобрено Москвой, считает издание Le Monde. Сильная позиция Кремля объясняется тем, что по сути именно Россия контролирует небо над Сирией.

По мнению иностранных корреспондентов, Москва имеет все карты на руках, чтобы вести переговоры с государственным секретарем США Джоном Керри в Женеве. Стороны должны прийти к соглашению о прекращении огня в Сирии. Россияне по-прежнему остаются хозяевами положения, считает иностранное СМИ.

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