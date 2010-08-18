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Чеченские реалии

Есть в жизни республики факты, которые не могут не тревожить

№ 32(222) от 19.08.2010 [«Аргументы Недели », Яков СТЕПАНОВ ]

Чеченские реалии
Звания для чеченских бойцов не имеют значения, важнее – откуда ты родом. Фото РИА НОВОСТИ

В последние недели «чеченская тема» не сходила с газетных полос. Почему – всем известно (убийство молодого москвича на Чистых прудах, массовая драка в детском оздоровительном лагере «Дон»). Отсюда – и горячие споры об отношениях между русскими и чеченцами, о том, что именно эти отношения обостряет, приводя к серьезным конфликтам. Одну из причин мне удалось обнаружить в Грозном, где я побывал в чеченском батальоне «Север».

На нашей стороне

«Север», а точнее – 248-й отдельный специальный моторизованный батальон имени Героя России Ахмата Кадырова, дислоцируется на окраине столицы Чеченской Республики.

Перед КПП батальона – два больших баннера с изображениями руководителя МВД России генерала армии Рашида Нургалиева и главнокомандующего Внутренними войсками генерал-полковника Николая Рогожкина с красноречивым изречением последнего: «Мы служим не за звонкую монету, не за похвалу и награды, а ради благополучия родной страны, ее настоящего и будущего».

Расположение батальона тянет на образцово-показательный военный городок: благоустроенное семейное общежитие, столовая, казармы кубрикового типа, просторный автопарк, склады, клуб. Эксклюзивом является батальонная мечеть. В подтверждение того, что это не дань моде, а насущная необходимость, рядом вывешен еще один баннер: Рамзан Кадыров в краповом берете рядом с командиром батальона «Север», своим двоюродным братом, на фоне соборной мечети Грозного и соответствующая моменту надпись: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного, Господа миров! Служить Отчизне и народу с именем Аллаха на устах!».

Встреченные мной рядовые бойцы и командиры «Севера» не носили знаков различия. Чем вызвано поголовное нарушение устава? Знакомый офицер 46-й отдельной бригады ВВ, куда структурно входит 248-й батальон, популярно мне объяснил – звания в «Севере» не играют существенной роли. Куда важнее, какого ты роду-племени и насколько твой тейп близок к семейству Кадыровых. Поэтому в дальнейшем уже не удивляло несение службы часовыми и дневальными сидя.

Тот же знакомый офицер из 46-й бригады рассказал, как встретил в батальоне приехавшего с инспекцией генерала один лейтенант. Наверное, примерно так же встречают дети Деда Мороза – бурно и радостно: «О, ты генерал?! Здравствуй!»

Правда, нельзя не вспомнить, что подобные вольные нравы царили и в знаменитой Дикой дивизии, сформированной из кавказских горцев-добровольцев и прославившейся на полях сражений Первой мировой войны. Личный состав этого соединения, отличавшийся мужеством, отвагой и ратным мастерством, тоже не очень-то соблюдал принятые в императорской армии правила субординации и чинопочитания.

Постороннему человеку трудно оценить вклад батальона «Север» в контртеррористическую операцию. По крайней мере о том, что «северяне» несут боевые потери, красноречиво говорит памятная стела, посвященная Ахмату Кадырову, где рядом с портретом погибшего президента ЧР – фамилии павших в боях с бандитами бойцов. Мир их душам! Может быть, для кого-то их гибель послужит аргументом в пользу того, что этот батальон воюет все-таки на нашей стороне.

Хотя говорить о русско-чеченской дружбе все же преждевременно. А откуда ей взяться? Глупый, конечно, вопрос после затяжного взаимного кровопускания последних двух кампаний…

Но предпринимают ли власти Чечни все необходимые меры, чтобы сдружить чеченцев с русскими?

Чеченцы смеются

В грозненском магазине Дома печати среди трудов по истории и культуре вайнахского народа я нашел несколько весьма любопытных изданий.

Например, раритетную книжицу – сборник анекдотов под названием «Чеченцы смеются». Напечатана она была еще в 1997 году, когда республикой правили Масхадов, Яндарбиев, Басаев и прочие «государственные деятели». Неужели книга оказалась в магазине случайно, затерялась на полках, не была в свое время изъята или спрятана в архивах? При тех жестких мерах, при помощи которых Кадыров-младший наводит порядок в республике, в это верится с трудом. Листаю, читаю: «В Москве в парикмахерской сидит генерал. Парикмахер, продолжая стричь, время от времени спрашивает генерала:

– Где воевали?

– В Чечне.

– Где говорите?

– В Чечне.

– А в последнее время?

– В Чечне.

– Повторите, где воевали?

– Вы что глухой? В десятый раз повторяю: в Чечне, в Чечне, в Чечне!

– Я не глухой. Но у вас при слове «Чечня» волосы встают дыбом, и мне вас так легче постригать».

 

***

«При Дудаеве чеченец Ахмед спрашивает своего старого приятеля:

– Ну что, Ваня, как жизнь?

– Да разве это жизнь? Дерьмо, а не жизнь!

Пришли федералы, навели конституционный порядок. Ахмед вновь спрашивает друга:

– Ну что, Ваня, как жизнь?

– А ты помнишь, что я тебе в прошлый раз говорил?

– Помню.

– Так вот это, оказывается, было повидлом…»

 

***

«На сельском сходе граждан решали вопрос о сдаче федералам оружия, чтобы те перестали бомбить села, убивать женщин, детей, стариков, больных.

В результате обсуждения был единогласно принят документ, основной пункт которого гласил: «Забрать оружие у чеченских незаконных бандформирований и передать его российским законным бандформированиям»…

Н-да, думаю, после таких шуток желание крепить дружбу с чеченцами не возникнет.

А вот еще одна книга «Чечня глазами чеченца», изданная десятитысячным тиражом в 2001 году, свободно продаваемая прямо в фойе Дома печати. Ее автор – Умалат Умалатов с первых страниц своего творения не скрывает симпатий к Джохару Дудаеву; обвиняет в обострении конфликта между Грозным и Москвой только и исключительно правительство России. Тенденциозность и лживость книги видны невооруженным глазом, а многочисленные, приведенные в ней ляпы демонстрируют «сырость» Умалатова как автора и «серость» как человека, получившего высшее образование в США.

Например, автор делает «смелое» заявление, что накануне ввода войск в Чечню там «14 районов, 5 городов и 4 поселка были заселены русскими». Насколько известно, в Чеченской Республике было и есть всего три города – Грозный, Гудермес и Аргун. А о каких аж 14 районах, «заселенных русскими», пишет Умалат Умалатов? Русские и в лучшие, более спокойные времена предпочитали жить в основном в городах да в левобережных, входивших ранее в состав Ставрополья, районах. Очевидно, автор так долго пребывал в Америке, что основательно подзабыл свою малую родину.

Войдя в явное противоречие с новейшей историей, автор доказывает, что вторая чеченская кампания началась с нападения России на Чечню, а не наоборот. В «событиях в Дагестане», как он обтекаемо называет вторжение в августе 1999-го ваххабитов с чеченской территории в соседнюю республику, виновата, конечно же, Москва, спровоцировавшая экстремистов своим бездействием. Подобный ход по силам был, пожалуй, лишь доктору Геббельсу, без устали твердившему в свое время, что в нападении Германии на СССР виноват сам Советский Союз.

Как и надлежит «настоящему патриоту Чечни», Умалатов фактически оправдывает действия Басаева в Буденновске, подчеркивая его благородство (!) как особое свойство чеченцев, и до небес возносит главного «миротворца» Сергея Ковалева, о предательских «миротворческих» усилиях которого в свое время было немало написано.

Везде, через всю книгу, проходит знакомое желание недостойных пасынков РФ досадить, унизить, лягнуть мою страну, мой народ. И я бы не стал отнимать время читателя, если бы эта книга продавалась в Чечне образца 1997 или 2001 года, но она продается в 2010-м, в Доме печати Чеченской Республики, которая находится в правовом поле России. Понимаете разницу?

Слова и дела

Подобное чувство недоумения испытал я и посетив музей имени Ахмата Кадырова. В экспозиции выставки – картины чеченских художников, отобранных очевидно, на самом высоком уровне. Среди работ были достаточно неплохие, но я хочу сказать пару слов не об их художественной ценности, а об идеологической направленности. Например, картина «Добро пожаловать в Ад!» посвящена событиям первого ввода в республику российских войск. Такие лозунги встречали тогда наши воины на домах Грозного. Главным героем картины является чеченский народ, вставший на защиту своей свободы с оружием в руках. В центре полотна – женщина с автоматом и парнишка в кроваво-красной черкеске с двумя гранатами в руках. Чем не вербовочный плакат для будущих шахидов?

Все это странно смотрится на фоне неоднократных заявлений Рамзана Кадырова, что он – законопослушный гражданин России, чтит и уважает ее законы. «Чеченская Республика живет в едином правовом пространстве Российской Федерации, – подчеркнул он в интервью корреспонденту сайта Ислам.ру. – Здесь действуют Конституция и законы страны так же, как и в других субъектах».

В интервью ИА «Юг России» Кадыров отметил, что «чеченский народ никогда не был противником России. Наоборот, мы всегда хотели жить в мире и согласии со всеми народами, населяющими великую Россию…Чеченцы невиновны в событиях, произошедших в республике в середине 90-х годов. Они никогда не поддерживали тогдашних правителей Чечни, которые не соблюдали ни традиции, ни обычаи своего народа. Многие жители не могли даже посещать мечети для совершения молитв, так как пришлые радикалы принесли новшества в традиционный ислам. Дудаев, Масхадов и Басаев продавали чеченскую нефть, доходы от которой распределяли по своему усмотрению, в то время как народ окончательно обнищал».

Короче говоря, на словах в Чечне все делается как надо, она – неотъемлемая часть России, чеченцам стремятся привить желание жить в мире со всеми народами РФ, президент Чеченской Республики полностью контролирует там ситуацию… А что же на деле? Неужели у Рамзана Ахматовича не хватает времени на то, чтобы посмотреть, какие произведения демонстрируются на выставках, какие книги продаются в Грозном?

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