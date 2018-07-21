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Супердержавы померялись бомбами. Наши победили
21 июля 2018, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]
Ветерары ЦРУ и Сил специальных операций США обсудили мощность ядерного оружия Америки, России и Китая. Специалисты пришли к выводу, что российское ядерное оружие – самое мощное в мире.
Сравнивать начали с тех бомб, которые США сбросили над японскими городами Хиросимой и Нагасаки. Сейчас те бомбы мощностью в 15 и 21 килотонну кажутся безобидными малышами по сравнению с поистине устрашающей мощью современного ядерного оружия, которым располагают супердержавы – Россия, США и Китай.
Так, американская ракета «Трезубец» (Trident) имеет мощность в сотню килотонн. Ей может противостоять северокорейская бомба – мощность 250 килотонн. Американцы могут ответить на это своим «Минитменом» - 475 килотонн. Но и это еще не все.
Китайцы припасли на всякий случай ракету «Дунфэн-31», ее мощность оценивается в 1000 килотонн. У США есть еще термоядерная бомба В-53 в 9000 килотонн.
А вот теперь в игру «у кого бомба больше» вступает Россия. Новейшая разработка «Сармат» - 50 000 килотонн. Суперторпеда, которой оснащена подводная лодка «Статус-6» - 100 000 килотонн.
Таким образом, признают зарубежные специалисты, новейшее российское ядерное оружие превосходит по своей мощности разработки других стран в 5 – 11 раз, сообщает РИА Новости.
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