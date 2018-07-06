Сегодня в СМИ появилась информация, что уже в ближайший понедельник, 9 июля, может смениться руководство Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева.

«Смена руководства может произойти в понедельник», - сообщил источник в авиапромышленности. Собеседник не стал уточнять, кто именно возглавит ТАНТК им. Г. М. Бериева.

Ранее другие источники сообщали, что действующий директор ТАНТК им. Г. М. Бериева Юрий Грудинин может возглавить ПАО «Ил», которым в настоящее время руководит Алексей Рогозин.

Информация о возможных перестановках в руководстве Объединенной авиастроительной корпорации пока не получила официального подтверждения, сообщает ТАСС.

Оба предприятия, о которых идет речь – ПАО «Ил» и ТАНТК им. Г. М. Бериева – входят в структуру ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Это акционерное общество объединяет крупнейшие авиастроительные предприятия России.

Алексей Рогозин был назначен вице-президентов Объединенной строительной корпорации в марте 2017 года. С мая 2017 он занимает пост гендиректора ПАО «Ил».

Юрий Грудинин работает в структуре ОАК с 2006 года. С декабря 2015 года он возглавляет ТАНТК.