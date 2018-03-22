Западные СМИ: Новая русская подлодка это «Машина Судного дня»

Первой реакцией Запада на новое российское оружие, о котором рассказал президент России Владимир Путин 1 марта, было молчание. Уже тогда многие эксперты заявили, что такая реакция является признаком страха. Это неудивительно. Несмотря на то, что Путин ни слова не сказал об ужасающей кобальтовой бомбе, носителем которой может являться новый беспилотный подводный аппарат, оснащённый ядерной энергетической установкой, западные эксперты докопались до истины самостоятельно.

О возможности создания кобальтовой бомбы известно давно. Сейчас официально считается, что кобальтовых бомб на вооружении нет ни у одной страны мира. Дело в том, что теоретически такая модификация ядерного оружия, дающая сильное радиоактивное заражение местности даже при сравнительно слабом ядерном взрыве, может уничтожить всё живое на земле. Абсолютно. Идея кобальтовой бомбы была описана ещё в 50-е годы прошлого века. Физики предположили, что небольшого арсенала таких бомб будет достаточно, чтобы человечество перестало существовать. Тогда и появилось название «Машина Судного дня».

На днях об этом вспомнили западные СМИ. Один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider опубликовал интервью с международным экспертом в области применения ядерного оружия Стивеном Шварцем. По его словам, новая беспилотная русская подводная лодка, показанная Путиным, способна нести ядерный заряд, который является кобальтовой бомбой. Её сила заключаются не в ударной волне, а в выпадении радиоактивных осадков, которые быстро разносятся на огромные территории.

По данным американских спецслужб, у России уже есть ядерный заряд, который содержат кобальт-59, способный превратиться в радиоактивный кобальт-60. Пыль и частицы воды, содержащие кобальт-60, могут разноситься ветром на тысячи километров. В итоге, одна такая лодка может превратить в безжизненную территорию целый континент. Тем не менее, наша страна пока официально не подтверждает, но и не опровергает эту информацию.