Запуск новейшей противокорабельной крылатой ракеты «Гранит» в атомной подводной лодки «Томск» (Тихоокеанский флот РФ) показало российское оборонное ведомство. Стрельбы провели в Охотском море.

В акватории Охотского моря успешно прошел запуск новой противокорабельной крылатой ракеты «Гранит», сообщает «Лента.ру».

Запуск ракеты провела атомная подлодка Тихоокеанского флота РФ «Томск».

«Гранит» успешно поразил учебную цель на полигоне Кура на Камчатке. Подводная лодка, помимо стрельб, отработала скрытый выход на цель и маневры уклонения от противолодочных сил условного противника после атаки подлодки.