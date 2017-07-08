Российская армия получит вертолет-трансформер

Вертолет военно-морской авиации «Минога» и сейчас является перспективным, но может стать еще «перспективнее». Винтокрылую машину инженеры-разработчики планируют сделать универсальной и быстро меняющейся.

О перспективной разработке российских инженеров ВПК сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга "Вертолеты России" (подразделение Ростеха).

Вертолет «Минога» должен заменить на службе военному флоту вертолет Ка-27. При этом замена должна быть такой, чтобы у вертолета было не меньше функций, чем у его предшественника, но для выполнения задач машина должна «перестраиваться» быстрее. «Минога» должна быть и поисково-спасательной, и противолодочной, и транспортной, и разведывательной, и т.п. Ученые уже начали проектировать «вертолет-трансформер».