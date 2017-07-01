В российской госпрограмме заложено создание подлодок пятого поколения

Российский военный флот получит подводные лодки следующего, пятого поколения. Соответствующие траты заложены в госпрограмму вооружений до 2025 года. ОБ этом заявил 1 июля заместитель главнокомандующего ВМФ РФ.

Замглавкома ВМФ России по вооружению Виктор Бурсук заявил 1 июля, что в государственную программу перевооружений армии и флота заложены средства на проектирование и закладку подводных лодок пятого поколения, передает РИА «Новости».

Почти год назад глава морского бюро машиностроения «Малахит» в Санкт-Петербурге Владимир Дорофеевговорил о том, что его предприятие подписало контракт с Минобороны на разработку многоцелевой атомной подводной лодки пятого поколения.