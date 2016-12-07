Завод по производству российских автоматов в Венесуэле откроется в 2019 году. Выпускать венесуэльцы будут АК-103 и патроны к ним. Об этом завил 7 декабря премьер-министр России по ВПК Дмитрий Рогозин.

Рогозин рассказал, что при наладке производства было много сложныхвопросов, которые к настоящему времени улажены, передают РИА Новости.

Премьер-министр также сообщил, что новое предприятие сменило подрядчика и завезло станки, которые осталось установить, однако, здание завода еще не достроено, - выполнена лишь половина работ (нет окон, дверей и постоянного электроснабжения). Строительство двух заводов по выпуску автоматов Калашникова было приостановлено в 2014 году из-за «странных сбоев». Сейчас эти «странности» устранены и заводы возведены на 70 процентов.

АК-103 - экспортная версия АК-74М (патрон калибром 7,62-мм).