Слова «стекло» и «пластик» в сочетании с методом вакуумной диффузии (именно так изготовлен корпус нового тральщика) - обманные. Корабль имеет повышенную прочность корпуса и высокую живучесть перед минами.

Российское Министерство обороны сообщило о спуске на воду тральщика "Александр Обухов". Корпус судна выполнен из монолитного стеклопластика. Это самый большой монолитный корпус судна из такого материала в мире. Стеклопластик – материал не магнитный, что очень важно при поиске мин. Вдобавок, он сверхлегкий и прочный, что для боевой единицы крайне важно.

«Александр Обухов» станет головным тральщиком ВМФ. Корабль торжественно «примут на службу» 9 декабря в Санкт-Петербурге.